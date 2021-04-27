الأحمر يسخر من المسلمي

سخر مصدر مسؤول بالمريخ من التصريحات التي أدلى بها المدرب التونسي أمين المسلمي تجاه رئيس النادي آدم سوداكال بشأن إمكانية عودته ومن ثم رفضه العمل مع الرئيس الحالي وأشار المصدر إلى أن سوداكال في الأصل لم يتصل بالمسلمي وأن الأخير يستغل عاطفة الجماهير ويروج لبعض المعلومات غير الصحيحة لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المسلمي في الأصل لا يملك شهادات تؤهله لتدريب المريخ كما أن المعلومات التي أدلى بها خلال وقت سابق بشأن عمله في أندية ريال مدريد إلى جانب عمله في أكاديمية اسباير بقطر تم التحقق منها والتأكد من عدم صحتها مطالباً المدرب بعدم استغلال عاطفة الجماهير والترويج لاسمه.