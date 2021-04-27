المعلم يعدد فوائد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة المرتقبة

اكد خالد بخيت، المدرب العام للمنتخب السوداني، أن الفريق سيجني العديد من الفوائد من مشاركته ببطولة كأس العرب للمنتخبات التي سوف تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، نهاية العام الجاري.

وقال بخيت في تصريحات لموقع كوورة، “الكل يعلم أن هذه النسخة من البطولة ستكون كبيرة بحكم علاقتها بتنظيم المونديال القطري، كما يتوقع أن تشارك فيها المنتخبات العربية بكامل قوتها، وهي ستمثل جاهزية لمنتخب السودان في الاستحقاقات التي ستليها”.

وأضاف: “الجهاز الفني سيستغل البطولة لاصطياد عصفورين بحجر واحد. فمن ناحية سنكون قد أكملنا مبارياتنا بتصفيات قارة إفريقيا لمونديال 2022، ما يعني سنشارك بمنتخب خرج بأبعاد بدنية وفنية وتكتيكية عالية جدا من المباريات القارية”.

وأضاف “الفارق الزمني بالتالي لن يكون كبيرًا بين انتهاء مبارياتنا الإفريقية وبطولة كأس العرب، وبهذا ستكون أمامنا فرصة كبيرة وذهبية، ليس لإعداد المنتخب لأفضل مشاركة بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فحسب، بل نطمح في الوصول لمراحل متقدمة جدا ببطولة كأس العرب”.