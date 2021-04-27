كمال عمر المحامي بعد القبض عليه: فليشكوني إلى محكمة الجنايات الدولية

الخرطوم: السوداني

فتحت السلطة القضائية بلاغاً، في المحامي كمال عمر، عضو هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب الإنقاذ، بدعوى الإساءة للقضاء، عقب تصريحات لكمال، انتقد حيثيات رفض طلب لهم بإسقاط القضية عن المتهمين للتقادم، وعلى إثر ذلك صدر أمر بالقبض على كمال عمر بالقسم الشرقي.

واعتبر كمال عمر، أن الهدف من البلاغ هو تخويفهم، وأكد أن الإنقاذ جرّبت معه هذا الأمر واعتقلته ٦ مرات ولم ترهبه أو تثنه عن مواقفه. وقال كمال لـ(السوداني): “تم إخطاري بأن اسلم نفسي للقسم الشرقي، وللأمانة تمت معاملتي بصورة محترمة من قبل الشرطة والنيابة، وتم الإفراج عني بالضمانة الشخصية”.

واستغرب كمال من كيف تكون القضائية هي القاضي والشاكي في ذات الوقت، وقال كمال إن الأمر مسيس، وشكوى القضائية ضدي، لا يمكن أن تنظر عليها أي محكمة، لأنها سيحدث تضارب مصالح. وأضاف: “فليشكوني الى محكمة الجنايات الدولية”.