ترقب كبير لمراسم قرعة كأس العرب اليوم

تقام صباح اليوم بالتوقيت بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم سحب قرعة بطولة كأس العرب، والتي ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في منافسات البطولة، 23 منتخبًا عربيًا، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

وتضم قائمة الفرق المشاركة، منتخبات قطر البلد المستضيف، ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.

ويحضر مراسم إجراء القرعة، العديد من المسؤولين بالفيفا، وكذلك رؤساء الاتحادات للدول المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مدربي المنتخبات.

ومن المنتظر حضور العديد من النجوم البارزين في كرة القدم سواء العربية أو العالمية، وذلك لإضفاء المزيد من النجاح على حفل مراسم القرعة.

ويكتمل اليوم، وصول الوفود المختلفة التي تشارك في البطولة، وتدخل في القاعة الطبية التي بدأت اعتبارًا من أمس الأحد.

وتسعى اللجنة المنظمة للبطولة، لتوفير أفضل الأجواء الصحية، من حيث الإجراءات الاحترازية المتعبة، للحفاظ على سلامة الجميع، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

نظام القرعة

وعلى صعيد القرعة، من المتوقع أن تتجنب أفضل 10 منتخبات حسب التصنيف العالمي للفيفا، خوض الأدوار التمهيدية، للتأهل مباشرة لدور المجموعات.

وتضم الفئة الأولى، المنتخبات العربية العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، وهي تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وعمان.

أما بقية المنتخبات (13) ستخوض الدور التمهيدي، من أجل تأهل 6 لدور المجموعات الذي يتكون من 16 منتخبًا، وسيتم توزيعها على 4 مجموعات.

وبحسب التفاصيل فإن منتخبنا سيبدأ مشواره في البطولة بلقاء المنتخب الليبي، ويطمح صقور الجديان في تقديم مستوى فني عال في النسخة القادمة من المنافسة.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 ديسمبر المقبل.