أخبار المراسل.. اعتصام مشرحة التميز: لجان المقاومة تتعرض لاعتداءات من قبل عناصر النظام البائد

الخرطوم: المراسل

كشفت لجان مقاومة الامتداد عن تعرض عدد من أعضاء لجان المقاومة للهجوم من قبل أفراد من النظام البائد (الفلول) في اجتماع لها ضم مكونات ثورية واجسام مطلبية مختلفة للتباحث حول قضية الجثث المتراكمة في مشرحة التميز .

وقالت في بيان لها أمس إن الهجوم وقع على خلفية محاولة لجر المعتصمين للعنف وإفتعال مناوشات في ميدان الإعتصام انتهت بتدخل الشرطة وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الاعتصام .

وأكدت المقاومة إصرارها على المسار السلمي ، وكشفت عن تدوين بلاغات جنائية ضد المعتدين بواسطة اللجنة القانونية.

وتمسكت لجان المقاومة امتداد الدرجة الثالثة ولجان مقاومة العشرة واللجان المتضامنة معهما والتي تضم تنسيقية لجان مقاومة أمبدة.

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