أخبار المراسل.. سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021

الخرطوم: المراسل

ارتفع سعر الدولار في السودان، أمام العملة المحلية، في بداية تعاملات الثلاثاء 27 أبريل 2021، في البنك المركزي، والسوق السوداء.

وتشهد السوق المصرفية في السودان، حالة تذبذب بين الصعود، والهبوط، خلال الشهرين الماضيين، عقب تخفيض الحكومة الانتقالية قيمة الجنيه إلى نحو 7 أضعاف.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، إلى 381.81 جنيه للشراء، و383.72 جنيه للبيع، مقابل 381.74 جنيه للشراء، و383.65 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية “السوداء” في السودان، إلى 395 جنيها، مقابل نحو 392 جنيها أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى نحو 462.31 جنيه للشراء، و 464.62 جنيه للبيع، مقابل نحو461.78 جنيه للشراء و 464.09 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية، عند نحو 465 جنيها.

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