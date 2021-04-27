تكوين آلية للدفع بمجال الطاقات المُتجدِّدة بالبلاد

الخرطوم: ابتهاج متوكل

شدد الاجتماع الدوري لقطاع الكهرباء بمقر الشركة القابضة للكهرباء. حيث واستعرض وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد، سير العمل مع وضع عدد من التوصيات لمواجهة التحديات الماثلة.

وقال جادين في تصريح صحفي أمس، إنّ الوزارة مهتمة بملف الطاقات المتجددة بغية زيادة الإنتاج في مجال الكهرباء، معلناً عن تكوين آلية للدفع بمجال الطاقات المتجددة، وذلك لبحث القضايا ذات الصلة مع وزارتي المالية والعدل، منوهاً الى تقديم عروض من عدة جهات لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقات المتجددة، وأضاف: الفترة المقبلة ستشهد حراكاً واسعاً لتأسيس عمل الطاقات المتجددة، للاستفادة من القوانين المُجازة في مقدمتها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار.