السودان يفوز بمنصب نائب رئيس لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية

الخرطوم: السوداني

فازت السفيرة نادية جفون ممثل السودان في لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية بمنصب نائب رئيس اللجنة، في الانتخابات التي جرت اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، كأول امرأة عربية وسودانية تتقلد المنصب.

الجدير بالذكر أنّ لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية تتبع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتضم في عضويتها ١٦ دولة عربية مُصادقة على الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وتتكون اللجنة حالياً من ٧ ممثلين يمثلون كلاً من (السودان، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان وفلسطين) حيث تمتد عضوية اللجنة لمدة أربع سنوات.

وتختص اللجنة بمراجعة تقارير حقوق الإنسان التي تصدر من الدول الأعضاء إضافةً إلى دورها في تعزيز وترقية حقوق الإنسان بالدول الأعضاء وتتمتّع بعلاقات قوية مع المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.