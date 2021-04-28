حميدتي يدعو الأطراف التشادية للانخراط في حوار شامل

انجمينا: السوداني

أدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، والوفد المرافق له بالقصر الرئاسي بإنجمينا، واجب العزاء لرئيس المجلس العسكري التشادي، محمد كاكا إدريس ديبي في وفاة والده الرئيس إدريس ديبي، مؤكداً مساندة الحكومة الانتقالية للشعب التشادي حتى يتجاوز هذه المرحلة، ودعا الأطراف التشادية المختلفة، إلى العمل على استقرار بلادهم والانخراط في حوار شامل يحافظ على وحدة البلاد.

كما أدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل ممثلة في أشقائه وأبنائه بمنزل الراحل .

وعدّد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خلال حديثه مآثر الرئيس الراحل وأدواره الكبيرة التي كان يقوم بها تجاه الإقليم والمنطقة، لا سيما جهوده في توقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان.