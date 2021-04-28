تعاون سوداني أسباني حول استخدامات المياه ومخاطر الفيضان

الخرطوم : رحاب فريني

اتفق السودان واسبانيا على التعاون الوثيق في كيفية ادارة مخاطر الفيضانات والانذار المبكر، وتبادل الخبرات حول سبل ادارة المياه وإعادة استخدام المياه في مجال الري .

ونظمت السفارة الاسبانية بالخرطوم لقاء اسفيريا امس، بين وزارتي البيئة والسكان الاسبانية ووزارة الري والموارد المائية بالسودان.

ورأس الجانب السوداني وكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن، بينما ترأس الجانب الاسباني سفيرها بالسودان البرتو اوثلاي.

وقال وكيل وزارة الري في تصريحات صحفية إن اللقاء يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات مع اسبانيا في مجال استخدامات المياه.

واكد استعداد الوزارة هذا العام للفيضانات بإنشاء مراكز انذار مبكر في عدد من المناطق .

من جانبه قال السفير الاسباني إن اللقاء جاء في اطار تبادل المعلومات والتجارب بين البلدين، مشيرا إلى التشابه في توزيع موارد المياه في البلدين وقال إن السؤال المهم الذي يحتاج الى اجابة هو كيفية ادارة المياه في سياق اللامركزية كما هو الحال في السودان واسبانيا.