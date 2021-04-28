مشرفو مبيعات: نتوقع زيادة الشركات لمنتجاتها وعدم توقفها عن الطرح بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

توقع بعض تجار ومشرفي مبيعات بشركات المواد الغذائية زيادة أسعار للمنتجات نتيجة لارتفاع سعر الصرف ، مستبعدين لجوء شركات المنتجات الغذائية للتوقف عن طرح المنتجات . بالأسواق.

وقال مورد سكر جملة بسوق بحري عيسى الحسن في حديثه لـ( السوداني) إن هنالك ارهاصات بزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية مقابل ركود حاد بالاسواق هذه الأيام ، مشيرا الى تسبب ارتفاع سعر الصرف في حدوث انهيار اقتصادي ، نافيا حدوث توقف بعض الشركات عن بيع منتجاتها بسبب زيادة الدولار لأن الزيادة تتم بالتدرج وليس بشكل منفلت كما في السابق.

واكد مشرف مبيعات بإحدى شركات المواد الغذائية لـ(السوداني) أن الشركات ستضطر لزياده سعر المنتجات ولكنها لن تلجأ لخيار التوقف عن طرح المنتجات مشيرا الى ان زيادة الدولار الحالية ستنعكس على كافة السلع الجديدة ، لافتا الى ان الشركات الكبرى لاتتاثر بالزيادة بل ستخفض من الانتاج اما الشركات الصغيرة ستتوقف حال استمر ارتفاع الدولار.

وقال مدير مبيعات بإحدى شركات المواد الغذائية بشرى محمد إن اي زيادة في الدولار ستنعكس على ارتفاع الاسعار وربما تتراجع انتاجية الشركات حسب تكلفة المنتج ، واوضح بان هنالك توقعات بزيادة بعض اصناف السلع المستوردة ومدخلات الانتاج خلال الفترة المقبلة وتتراوح الاسعار حسب التكلفة ،مشيرا الى ان الفترة السابقة تاثرت الشركات بزيادة سعر الصرف والذي تسبب لها في خسائر كبرى أجبرت معظمها على التوقف عن البيع لحين استقرار سعر الصرف وستلجأ لذلك الخيار مرة أخرى حال حدوث انفلات مجدداً في اسعاره .