بدء تدريب الكوادر البيطرية للمسح الوبائي الحيواني بالنيل الأبيض

الخرطوم: السوداني

أكدت مدير وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الأبيض السمحة أحمد أهمية تدريب الكوادر البيطرية الصغيرة باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية قطيع الثروة الحيوانية.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية للمساعدين والمعاونين البيطريين بالولاية والتي ينفذها مشروع المسح الوبائي الحيواني لدعم سبل كسب العيش للرعاة وأصحاب الحيازات الصغيرة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ بواسطة وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية وإشراف منظمة الايقاد ومشروع تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود. وستستمر الدورة لمدة خمسة أيام.

وقالت السمحة إن التوعية والتبصير بمخاطر الأمراض الحيوانية تبدأ بمثل هذه الدورات والتي تؤثر إيجاباً في صحة القطيع الحيواني بالولاية.

وقالت مدير إدارة صحة الحيوان بالوزارة د. أمل عبدالله إن المشروع يعمل في ثماني ولايات من ضمنها النيل الأبيض، لترقية وتوعية قطاع المنتجين من الرعاة وأصحاب الحيازات الصغيرة،وتدريب المساعدين والكوادر البيطرية لزيادة الإنتاج وتشجيع الصادر وزيادة دخل منتجي الماشية.

وأوضحت أن المشروع بدأ بحملات الإرشاد في جميع محليات الولاية وتم من خلاله عمل مسح وبائي للأمراض الوبائية الموجودة في معظم مناطق تجمعات الثروة الحيوانية بالولاية.