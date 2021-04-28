بمضي النصف الأول برامج رمضان.. ماذا قال المشاهدون؟

الخرطوم: تفاؤل العامري

نفس الملامح والشبه

في بداية حديثه أكد صديق عز الدين الذي وصف نفسه بعاشق الشاشة الزرقاء أكد أن برنامج (أغاني وأغاني) لهذا العام يخلو من الإدهاش حال العام الماضي متمنياً أن تعيد إدارة البرامج النظر فيه مؤكداً أنه أصبح رتيباً ومملاً ويخلو من الإدهاش وأشاد صديق بسهرة الليلة بالليل خاصة الحلقة التي خصصت لرحيل الدكتور والشاعر علي الكوباني.

يلا نغني

من ناحية أخرى أكد عدد من المتابعين لقناة الهلال أنها ورغم سعيها الحثيث في إنتاج أكبر عدد من البرامج إلا أنها لم تخرج عن ثوب الزرقاء خاصة عبر برنامجها (يلا نغني) الذي يفتقد فقط ضحكة السر قدور حد تعبير الكثيرين والذين استنكروا وجود المغنية عائشة الجبل ضمن المشاركين بالبرنامج إلا أنهم أكدوا أن القناة تعد الأفضل خلال شهر رمضان.

السوشيال ميديا

نافست منصات التواصل الاجتماعي بمختلف ضروبها الفضائيات وهي تقدم عدداً من البرامج التي أصبحت متكأ لكثير من المشاهدين وخطف برنامج المقالب (الفتيل) أنظار الجميع وتداول الناشطون الفيديوهات إلا أنهم اعابوا عليه فقط العنف الزائد.