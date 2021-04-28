عبر بيان توضيحي أسرة مسلسل موسى لم نتعمد السخرية من إسماعيل يس

الخرطوم: نزار عباس

أصدرت أسرة مسلسل موسى الذي يعرض هذه الأيام بيانا نفت فيه أن يكون هناك أي تعمد من أسرة العمل للسخرية من رموز الفن المصري وخاصة النجم الكبير الراحل إسماعيل يس..

جاء ذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين وراود مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال مايديا) بأن المشهد تعمد الإساءة للفنان الراحل.

وأكدت أسرة المسلسل أن المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد.

من جانبهم أعلن جميع العاملين في المسلسل تضامنهم مع البيان، مؤكدين أنهم جميعاً زملاء ويحترمون كل من قدم عملا إبداعيا ويجب أن يحترمه الجميع.

الجدير بالذكر أن مسلسل موسى من بطولة النجم المصري المتألق محمد رمضان والذي حقق نجاحات كبيرة خلال مسلسلاته في المواسم السابقة.