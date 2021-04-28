عيون البشر والحيوانات.. تفاصيل اشتباك مستمر

الخرطوم: بتول اليوسفي

أشكال العيون

تتعدد ألوان وأشكال العيون، فمنها الأخضر والأزرق والعسلي والأسود، ولعل ولع الكثيرين بألوان العيون ساهم في انتشار ما يعرف بالعدسات، من أجل تنسيق لونها مع ما يرتديه البعض وتحريا للدقة الإناث..

وغض النظر عن اللون فإن حجم العين واتساعها أو صغرها هو ما يشد الكثيرين ويلفت الانظار، فيتغزل الكثيرون في العيون الكبيرة فيما (يتكسر) البعض في العيون الناعسة..

دلائل ومؤشرات

العيون الواسعة أو الضيقة النعسانة، لها دلائل ومؤشرات، حيث أكد مهتمون بأن حركات العيون أثناء الحديث دليل صادق، فيتم التعرف من خلالها على الأحاسيس وإن كانت تحمل غضباً أو عدم اهتمام أو حباً وربما كرهاً واحتقراراً أو اشمئزازاً..

وبحسبما هو متداول فإن التقاء العيون بين اثنين ثم انفصالها وتكرار هذه العملية يدل على تسرب الملل للمستمع من المتحدث.. اما اتساع العيون دليل اندهاش واحيانا دليل خوف، فيما تفسر النظرة الى أعلى على أنها علامة غضب.

اما النظر الى الاسفل فاشارة إلى الخجل، وهو ما يتجلى دائما في لحظات التعبير عن المشاعر.

عيون الحيوانات

توصيفات كثيرة لعيون البشر جاءت مقتبسة من عالم الحيوان، وربما من يجيد الربط بين العالمين هن (الحبوبات) باعتبار أن ذلك الربط جزء من التراث المتداول والمنقول عبر الاجيال، وترى احداهن أن الاسد على سبيل المثال يمتاز بحدقة تعكس التحدي والقوة على عكس عيون التمساح التي تتناسب مع حجمه لكن لا تتناسب مع كمية الخوف التي تنتاب من يراه..

اغلبية الناس يجمعون على أن عيون الغزال هي الاجمل من بين العيون، وتمتاز بحدقة عسلية توصف بالجميلة والجدابة..

عيون الشر

عيون تبدو غريبة متلونة كطبعها، انها عيون الحرباء التي يميل لونها تارة للون الاصفر أو الاخضر اذا كانت في بيئة خضراء او صحراوية بلون الصحراء، وهكذا..

الثعبان على الرغم من كره الناس له، الا انه يمتاز بحدقة يعتبرها البعض ساحرة، ويتم ربط العيون الصغيرة لدى البشر بعيون الافعى او الثعبان، ويتم دوما توصيفها بالخبث.

عموما لا قياس علمي يحدد ربط حجم العين الصغيرة بالشر أوالكبيرة بالخير، لكن الانطباعات النفسية السائدة هي ما ظلت متوارثة، فالعيون الصغيرة بحسب البعض تتمتع بحدة نظر عالية اما العيون الواسعة توصف دوما بالجمال رغما عن ان كثيرين يعلقون على أنهم لا يرون جديداً..

عيون الحيوان وفن التجميل

لارتباط الكثير من عيون الحيوانات بالجمال، عرج خبراء الموضة والمكياج أوالتجميل للاستعانة بأشكال عيون الحيوان في تجميل ورسم عيون البشر لإضافة سحر أكثر وجاذبية أكبر، ولم يتوقف الأمر على أشكال العين بل تم توظيف استخدام تدرجات الألوان من ألوان حيوانات فتكون النتائج مدهشة..

مكياج نظرة النمر الجذابة، وهو ما يرتبط بذوات البشرة الفاتحة ويمكن اعتماد نظرة النمر باستخدام اللون البني وتداخل البرونزي.

اما ظهور مكياج يحاكي الوان الباندا، فيكون باعتماد الظلال السوداء مع تداخل الزهري- افتح من البمبي وأغمق من الوردي.