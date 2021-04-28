ولأية الجزيرة تعلن ميلاد (مهرجان المونودراما) الأول بودمدني

مــدني: كوكتيل

قدمت الورشة الذكية لتطوير فنون الأداء، مساء أمس مونودراما Monodrama (خطرفات عبد الرحيم) على فضاء مسرح الجزيرة الخضراء، بحضور لفيف من المبدعين الدراميين والإعلاميين والآدباء والتشكيليين واتحاد المعلمين، وذلك على شرف الإفطار الجماعي لتجمع الدراميين بولاية الجزيرة.

وشرف الورشة الفنان دكتور طارق مصطفى، مدير عام الثقافة والإعلام والفنان دكتورعمر السنوسي، رئيس تجمع الدراميين والإعلاميين بولاية الجزيرة وتم النقاش حول العرض المسرحي الذي قدم وهموم المسرح بولاية الجزيرة وسبل تطويره.

وأعلن دكتور طارق مصطفى المدير العام عن قيام مهرجان الجزيرة الأول للمونودراما بإشراف فني من الورشة الذكية، والذي سوف يعلن عن تاريخه في الأيام المقبلة برعاية تامة من الولاية، عبر ماعونها الثقافي، وأمن على إقامة عدد من الدورات التدريبية في مجال الدراما والمسرح بغرض رفع القدرات وتعزيز الأداء الدرامي.