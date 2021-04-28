موعد إطلاق أكبر سفينة في العالم تضم أول حديقة حية في البحر

الخرطوم: كوكتيل

تعتزم شركة “رويال كاريبيان” _ خط بحري للسفن السياحية مقرها في ميامي، فلوريد _إطلاق أكبر سفينة سياحية في العالم بحلول 2022، والتي يمكنها استضافة حوالي 6988 شخصًا، وذلك حسبما أفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. وأعلنت الشركة المالكة أن السفينة العملاقة المنتظرة ستكون من عجائب البحار السبع، كما أنها ستطلق أكبر رحلة بحرية بمجرد الانتهاء من تصميمها وإطلاقها في عرض البحر. مكونات السفينة وأشارت الشركة الأمريكية المصممة للسفينة ، أن السفينة مكونة من 10 طوابق وطولها 362 مترًا، بينما عرضها 64 مترًا، كما أنها تزن 857236 طناً .

أعجوبة البحار: ومن المقرر أن تنطلق السفينة من مقر “عجائب البحار” في شنجهاي الصينية، كما أنها ستضم 8 أماكن على متنها من بينها منطقة سنترال بارك ، والممر الساحلي والممر الملكي الذي يعد بمثابة أعجوبة البحار في منطقة البحر الكاريبي الملكية .