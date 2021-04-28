يتطلع لتحقيق البطولات برتغالي الهلال يسابق الزمن لمعالجة السلبيات

يسابق مدرب الهلال البرتغالي فوموزينهو الزمن من اجل معالجة السلبيات التي ظهرت خلال المباريات الماضية الخاصة بناديه قبل فترة التوقف. ويسعى المدرب البرتغالي رفقة طاقمه المعاون من اجل الوصول الى درجة الجاهزية الكاملة قبل استئناف الموسم الكروي، ويتطلع المدير الفني للازرق الى تحقيق نتائج ايجابية في اول مواسمه مع الهلال على الصعيد المحلي بعد أن خرج الفريق من البطولة الافريقية، يشار الى أن البرتغالي ابدى اهتماما كبيرا بملف التسجيلات واستفسر عن عدد من التحركات التي تم القيام بها وبصم بالعشرة على بعض الصفقات التي تم التعاقد معها، مؤكدا رغبته في صناعة فريق قوي للهلال خلال الفترة القادمة.