خضع للفحص اربع مرات شداد يصف كأس العرب بالمونديال ويدعو قطر لتخفيف القيود

يتطلع كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم لمشاركة قوية لمنتخب بلده في كأس العرب قطر 2021 التي تجري في ديسمبر المقبل.

وقال شداد في تصريحات صحفية على هامش قرعة كأس العرب التي جرت مساء امس “كأس العرب فكرة قديمة، لكن للأسف تجري بشكل متقطع، بسبب المشاكل المالية والسياسية، المشكلة أن السياسة تتدخل في كرة القدم عندنا نحن العرب”.

وواصل “هذا مونديال عربي، بالنسبة لنا في السودان هو بديل للمونديال لأننا لم نشارك به بعكس مصر والسعودية مثلا”.

واستمر “سنبدأ تصفيات كأس العالم قبل أشهر من كأس العرب، لذا لابد أن نبدأها جيدا لندخل كأس العرب واثقين”.وأردف “نثق في تنظيم قطر للبطولة”، ثم أضاف ضاحكا “لكن عليهم تخفيض القيود الخاصة بفيروس كورونا، خضعت للفحص 4 مرات حتى الآن منذ قدومي”.

ويلعب السودان ضد ليبيا في تصفيات كأس العرب، الفائز منهما يشارك في البطولة وسيخوض 14 فريقا مواجهات إقصائية ليتأهل 7 إلى البطولة وتجري مباريات البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل