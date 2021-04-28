أخبار المراسل.. سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28 ابريل

الخرطوم: المراسل

ارتفع سعر الدولار في السودان، أمام العملة المحلية، في تعاملات الأربعاء 28 أبريل 2021، في البنك المركزي، فيما استقر في السوق السوداء.

وحسب متعاملين في سوق الصرف، انتعشت تعاملات السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”، بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، إلى نحو 382.98 جنيه للشراء، و384.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 381.81 جنيه للشراء، و383.72 جنيه للبيع أمس.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية “السوداء” في السودان، عند نحو 395 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، ليصل إلى نحو 462.44 جنيه للشراء، و464.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 462.31 جنيه للشراء، و464.62 جنيه للبيع، أمس.

كما قفز متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية، إلى نحو 467 جنيها، مقابل نحو 465 جنيها.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، إلى مستوى 532.07 جنيه للشراء، و 534.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 530.74 جنيه للشراء، و 533.40 جنيه للبيع.

لقراءة الخبر كاملاً من مصدره اضغط على: أخبار المراسل 👇🏽👇🏽👇🏽