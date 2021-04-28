أخبار المراسل.. السودان ازمة الدواء تتفاقم ووزير الصحة يقول نتائجها كارثية

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الخرطوم: المراسل

كشف الدكتور عمر النجيب وزير الصحة عن أزمة حادة تواجه الوزارة في مجال الأدوية وقال النجيب لدى مخاطبته ورشة عمل الوفرة الدوائية في السودان (التحديات والحلول) التي انطلقت اليوم بقاعة الإمدادات الطبية

إن أزمة الدواء ليست مثل باقي الأزمات، مشيرا إلى أن نتائجها تؤدي لموت المرضى، معربا عن أمله ان تتناول الورشة كل متعلقات الأزمة بكل شفافية للوصول إلى حلول نهائية.

وأشار النجيب الى إشكال حالي يتمثل في الكوادر الصيدلانية مردفا بالقول “الوضع الصيدلاني سلبي في ظل أزمة حادة” ولفت النجيب الى اتجاه لهيكلة القطاع الصحي

كاشفا عن صيدليات خرجت عن العمل وان هنالك إشكال حقيقي في المهنة جعل من الصيدلاني (بياع) حسب قوله وبشر النجيب في معرض حديثه بالتزام وزارة المالية بسداد ديون صندوق الامدادات الطبية.

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