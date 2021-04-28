السودان يخطر روسيا بإيقاف إنشاء قاعدة فلامينغو البحرية ببورتسودان

الخرطوم: السوداني

قالت مصادر عسكرية لقناة (الحدث) اليوم، إن القيادة العليا في الدولة علقت أمس إكمال بناء قاعدة فلامينغو العسكرية الروسية في بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وكشفت أن السلطات طلبت من قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية إيقاف الدخول الروسي إلى القاعدة والحصول على تصاديق الدخول القديم، فضلاً عن إيقاف أي دخول جديد من الجانب الروسي، وأكدت أنه تم إبلاغ قائد القوة الروسية المتواجده حالياً أن المصادقة على الاتفاق لن تتم إلا بواسطة المصادقة عليه من المجلس التشريعي أو من يمثله (مجلسي السيادة والوزراء).

وكانت (الحدث) قد كشفت في وقتٍ سابق معلومات عن التواجد الروسي في قاعدة فلامينغو العسكرية ذات القدرات النووية وما حواه الاتفاق الذي تم في عهد البشير عام 2017.