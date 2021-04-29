شركة كندية تضخ (330) مليون دولار لزيادة إنتاجها بالسودان

الخرطوم : رحاب فريني

ضخت شركة اوركا قولد الكندية العاملة في مجال التعدين بالسودان في مربع (14) بولاية نهر النيل (330) مليون دولار لتوسعة مشاريعها بالسودان، فيما وقعت الشركة امس الاربعاء اتفاقا مع شركة المطارات السودانية لتشييد مهبط طائرات بمربع الشركة بتكلفة تصل الى (7.5) ملايين درهم.

واكد وزير المعادن محمد بشير عبد الله خلال مخاطبته حفل توقيع الاتفاق امس، على تذليل كافة الصعوبات والتعقيدات التي تواجة الاستثمار في مجال التعدين لكافة الشركات المستثمرة في هذا القطاع، واصفا شركة اوركا الكندية بأنها ذات سمعة عالمية.

من جهته قال المدير الاستراتيجي للشركة بإفريقيا د. كارمو سونكو، إن التوسع في مشاريع الشركة الجديدة تبلغ تكلفته (330) مليون دولار، لافتا الى أن مشاريع الشركة تاتي لصالح الشعب السوداني والحكومة، مؤكدا أن المشروع سيوفر بنيات تحتية كبيرة بمناطق التعدين الى جانب توفير الآلاف من فرص التوظيف للعمالة السودانية.