هيئة الدفاع :نافع علي نافع لم يلتقِ بعلى فضل في حياته

الخرطوم : السوداني

قالت هيئة الدفاع، عن المتهم د. نافع علي نافع، إن المعلومات التي وردت في حديث المتحري منسوبة للمتهم إبراهيم نايل إيدام، حول علاقة د. نافع علي نافع بوفاة المرحوم د. علي فضل، هي معلومات غير صحيحة وسيكون صاحبها مطالباً باثباتها ومتحملاً للمسئولية عنها أمام الله والقانون والرأي العام .

وأكدت هيئة الدفاع عن د. نافع في بيان امس، إن د. نافع لم يسبق له أن رأى أو قابل او تعامل مع المرحوم د. علي فضل في حياته ولا صلة ولا علم له بأسباب وفاته التي يمكن الرجوع بخصوصها إلى تقرير الطب الشرعي الصادر عن الجهات المختصة في ذلك الوقت.

واضافت البيان :” لا نجد تفسيراً لما أفاد به المتهم ايدام في حق موكلنا سوى دفع المسئولية عن شخصه كمسؤول أول بالجهاز وصرف الانظار نحو آخرين”.