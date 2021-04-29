وزير الصحة يوجه بالفحص الدوري للمستشفيات والمرافق الصحية

الخرطوم : السوداني

وجه وزير الصحة الاتحادية د. عمر النجيب بالفحص الدوري لكل المستشفيات والمنشآت الصحية عبر إجراءات السلامة وتوفير أدوات الحماية .

وقال الوزير ” من منطلق حرصنا على صحة وسلامة المرضى والعاملين بكافة المرافق الصحية والمستشفيات ولضمان حمايتهم وسلامتهم من المخاطر الناجمة عن الحوادث الطارئة والحرائق والكهرباء والمخاطر الانشائية وغيرها”، لابد من الحرص على توفير أدوات الحماية والسلامة العامة والشخصية بجميع مستشفيات البلاد ومؤسساتها الصحية “.

ودعا النجيب للتعاون مع الدفاع المدني والجهات ذات الصلة، ووجه الوزير بأن ترفع الإدارات والمؤسسات تقارير مفصلة لوزارة الصحة الاتحادية في مدة أقصاها 26 مايو من هذا العام.