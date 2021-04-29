Bank of Khartoum Visa Card

بريطانيا ترحب بمصادقة السودان على (سيداو)

أخبار السودان
By alsudani 0

 

الخرطوم : السوداني
أعلن القائم باعمال سفارة المملكة المتحدة لدى السودان، جوليان رايلي، عن ترحيب بلاده، بمصادقة السودان على اتفاقية (سيداو) .
وجدد جوليان التزام المملكة المتحدة لدعم حكومة السودان لتنفيذ أهداف الفترة الانتقالية.
واستقبلت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق بمقر الوزارة بالخرطوم امس، القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم .
بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والمملكة المتحدة في مختلف المجالات خاصة الاستثمار وترتيبات الحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقده في يونيو المقبل بالخرطوم

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.