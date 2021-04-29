بريطانيا ترحب بمصادقة السودان على (سيداو)

الخرطوم : السوداني

أعلن القائم باعمال سفارة المملكة المتحدة لدى السودان، جوليان رايلي، عن ترحيب بلاده، بمصادقة السودان على اتفاقية (سيداو) .

وجدد جوليان التزام المملكة المتحدة لدعم حكومة السودان لتنفيذ أهداف الفترة الانتقالية.

واستقبلت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق بمقر الوزارة بالخرطوم امس، القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم .

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والمملكة المتحدة في مختلف المجالات خاصة الاستثمار وترتيبات الحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقده في يونيو المقبل بالخرطوم