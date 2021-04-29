فض اعتصام محلية بليل وفرض حالة الطوارئ

نيالا : محجوب حسون

اكد المدير التنفيذي لمحلية بليل بولاية جنوب دارفور بشير مرسال، هدوء الاوضاع بمحليته عقب اخلاء خيمة اعتصام قام فيها المعتصمون بإغلاق المحلية ومنع الموظفين من الدخول اليها.

فيما قال رئيس لجنة اعتصام المحلية محي الدين إبراهيم للصحفيين ، إن عملية فض الاعتصام أسفرت عن وقوع 8 إصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والخطيرة.

وأعلن مرسال حالة الطواري لمدة أسبوع وفتح بلاغات في عدد من المتسببين في الحادث .

وقال إن الاعتصام بدأ سلميا واستمعوا لمطالبهم المشروعة والتي منها محلية واخرى ولائية واتفقوا معهم في السعي لمعالجتها ، منوها الى وجود بعض مظاهر التفلت بسوق محلية بليل ولكنهم قاموا بحسمها مثل ظاهرة التفلتات الامنية من نهب وسرقات والتي بدأت بالدخول الى ساحة الاعتصام.

وأضاف : فوجئنا امس باغلاق المحلية وتتريسها ومنع العاملين من الدخول اليها واغلاق بعض الشوارع.

واكد وجود مسلحين يحملون الاسلحة والسكاكين والسواطير وقاموا بالضرب بالحجارة مما استدعى دخول القوات الشرطية بإطلاق البمبان لفض المتظاهرين .