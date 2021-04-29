تدشين مرتقب لإذاعة وقناة خاصة الكشف عن خارطة إعلامية متكاملة لدعم صقور الجديان

عقد الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا عند الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس مع اللجنة الإعلامية لدعم المنتخبات برئاسة الاستاذ اسماعيل حسن، وتم من خلاله تنوير اللجنة عن آخر أعمال لجنة المنتخبات، وما يلي استحقاقات المنتخبات وعلى رأسها المنتخب الوطني الأول، مع التأمين على رسم الخارطة الإعلامية بما يفي متطلبات المرحلة المقبلة، والتي ستشهد تدشين الإذاعة والقناة الخاصة بصقور الجديان، وسيتم عقد ورش واجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتسجيل 50% من البرامج المقترحة قبل انطلاق البث، وفيما يلي القناة أوضح طمل انهم قاموا باختبار تردد القناة 11595 في القمر نايل سات لمدة 48 ساعة للتأكد من جودة الصورة والصوت.

وتم تقديم العديد من المقترحات حول وحدة الخط الاعلامي للقناة، والإذاعة و صحيفة صقور الجديان.