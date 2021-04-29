كورونا يُحدد موقف حارس الهلال من معسكر القاهرة

بدأ القطاع الرياضي بالهلال، التفكير في قرار سفر الحارس الأوغندي جمال سالم، للمعسكر الخارجي الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.

ولم يلتحق جمال سالم بتدريبات الهلال حتى الآن، رغم انتهاء فترة إجازة الـ 10 أيام التي حصلت عليها كافة عناصر الفريق السوداني.

وأوضح نزار عوض، نائب المدير الرياضي بالهلال “الحارس الأوغندي أصيب بفيروس كورونا في بلاده منذ فترة قصيرة، وهو يتعافى الآن”.

وأضاف في تصريحات صحفية “نحن في انتظار مسحة كورونا التي سيخضع لها الحارس في بلاده خلال أيام”.

وتابع “في تقديري الخاص، الأوغندي إذا تأخر في أوغندا لأكثر من أسبوع، ربما لن يتمكن من مرافقة الهلال في معسكر القاهرة”.

ونوه “المعسكر سينطلق لمدة 12 يومًا فقط، ولهذا من الأفضل لجمال سالم، البقاء في السودان”.