أخبار المراسل.. وزير الصحة: وفيات الكادر الصحي بسبب عدم تطبيق الصحة المهنية

الخرطوم: المراسل

قال وزير الصحة الإتحادي د. عمر النجيب، إن السودان تراجع لقرون للخلف فيما يتعلق بالصحة المهنية والسلامة بعد أن كان منارة لإفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار لدى مخاطبته الإحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي نظمته وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم الخميس بقاعة الوزارة – إلى الغياب التام لقوانين الصحة المهني وتطبيق معاييرها على العاملين بالحقل الصحي إبان جائحة كوفيد-19 الحالية التي أودت بحياة المئات منهم دون أن يكون لإجراءات السلامة المهنية دور في حماية الكوادر الطبية من المخاطر.

وأضاف الوزير، قائلاً” في كل الدول لعبت الصحة المهنية دوراً مهماً في الحفاظ على النظام الصحي”، وأردف ” مهمة الصحة المهنية هو رجوع العمال والموظفين إلى منازلهم آمنين”.

وأعلن الوزير عن قرب إنطلاق برنامج ضخم في الصحة المهنية بإدارة مشروع الجزيرة الذي يحتوي على ثلاثة ملايين مزارع يتعرضون بشكل يومي لمخاطر المبيدات والأسمدة الكيميائية التي تزيد من حالات الإصابة بالسرطانات، والأمراض التي ترهق النظام الصحي، وذكر أن التنمية لا تتم دون الإهتمام بصحة وسلامة الإنسان.

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