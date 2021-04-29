أخبار المراسل.. البرهان: اللجان الأمنية جاهزة لبدء عمليات تجميع القوات في المعسكرات في دارفور

الخرطوم: المراسل

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلتزام الحكومة بتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان بإعتباره الركيزة الأساسية لأمن وإستقرار البلاد.

وأشار لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، السيد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس وفد الوساطة الجنوبية، إلى جاهزية اللجان الأمنية لبدء عمليات تجميع القوات في المعسكرات في دارفور والمنطقتين في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ،لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل معاً من أجل إحلال السلام في الدولتين.

وأوضح المستشار توت قلواك، في تصريح صحفي تابعه المراسل، عقب اللقاء أن الوفد أطلع السيد رئيس مجلس السيادة على الإستعدادات الجارية بمدينة جوبا لإستقبال جولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو ، معلناً أن الجولة ستبدأ في الرابع والعشرين من مايو المقبل.

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