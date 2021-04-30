اطلاله متميزة للاعلامية جدية عثمان في (نص ضربة مع جدية )

الخرطوم : نزار عباس

اشادات واسعة نالتها الإعلامية جدية عثمان بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تميزها في تقديم برنامج (نص ضربة مع جدية )الذي يعرض على شاشة التلفزيون القومي واتفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لباقة وحنكة جدية في طريقة التقديم خطفت الأنظار واستحقت الإشادة وهي أحد أهم أسباب نجاح البرنامج خاصة وأن فكرة البرنامج مختلفة وجديدة على المشاهد مع التأكيد على انزعاجهم من زمن بث البرنامج غير المناسب حسب وصفهم.

الجدير بالذكر أن برنامج نص ضربة مع جدية هو عبارة عن مسابقة للطبخ يتنافس عليها نجوم المجتمع داخل مطبخ لإعداد وجبة يقوم بإعدادها ضيوف الحلقة من نجوم المجتمع وتقوم لجنة باختيار الأفضل من المتنافسين في نهاية الحلقة.

وتتكون اللجنة من ظرفاء المدينة النجم الكوميدي فيصل أحمد سعد الشهير( بكبسور) والأستاذ كمال آفرو والمطربة إنصاف مدني ويرافقهم في كل حلقة فنان يقوم بتقديم وصلات غنائية.