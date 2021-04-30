الفنان محمد عيسى: أستغل شهر رمضان للعبادة ولا أميل للسهر

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

قال الفنان محمد عيسى الشهير بـ(الدبلوماسي) 🙁 أستغل شهر رمضان للعبادة ومراجعة نفسي، بجانب صلاة التراويح فهو شهر مليء بالروحانيات بنسبة مئة في المئة والعمر غير معروف لذلك لا بد من الاستفادة من هذا الشهر الكريم بالعبادة، ولا أميل للسهر كما أحرص على لمة الأسرة في المائدة الرمضانية. موضحاً : سأطل هذا العام في رمضان خلال مسلسل (الدعيتر) مع مجموعة من الفنانين بجانب برنامج(رفرش) على قناة أنغام و(نص ضربة) على قناة السودان سعدت بتلك المشاركات).

واختتم الدبلوماسي:(أتمني في هذا الشهر الكريم الاستقرار للسودان تلك الدولة العظيمة وأن يبعد الله عنها الحاسدين والفاسدين ويرفع البلاء والوباء.).