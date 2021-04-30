قيام الجمعية العمومية لاتحاد الفنانين السودانيين بمصر..

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أقيمت بدار السودان بالقاهرة الجمعية العمومية لاتحاد الفنانين السودانيين بمصر، حيث تم تكوين المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين السودانيين بمصر الذي ضم عدداً من الأسماء وهم الأستاذ صلاح ضرار رئيساً، وعبود صالح نائبا للرئيس،عادل الصول أمين عام ، محمد سيد ميمي نائب الأمين العام ، صلاح باشري أمين المال ، عمار الراشدين نائب أمين المال، سراج تاج الدين (طرمبة) الشؤون الفنية والثقافية ،عادل السر ومحمد كباد شؤون العضوية ولجنة القبول،عصام باشري الاتصالات والعلاقات العامة، بدرية بدرالدين لجنة المرأة، عادل كمال الدين (بوش عضو، وصلاح سلطان عضو.

فيما أمنت الجمعية بالشروع الفوري في إنشاء استراحة لاستقبال المرضى من الموسيقيين والمطربين القادمين من السودان للعلاج

والاتصال كذلك بشركة تأمين صحي تقدم خدماتها لكل الفنانين القادمين من السودان