إصابة فنان في حادث حركة

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يا فتاتي.. قصة أغنية سببها الاستفزاز العنصري العباسي: (سأكتم الجراح في كبدي.. غائراتِ مالها عددُ)
الخرطوم: محاسن
تعرض الفنان الشاب مجتبى عبد الغفار لحادث حركة أليم وذلك إثر اصطدام سيارته ببص سياحي أدى لإصابته في السلسلة الفقرية وتم نقله للمستشفى وتقرر له إجراء عملية جراحية عاجلة ، في حين تعرض البقية لجروح وكسور مختلفة فيما تم نقل أصحاب الإصابات الخطيرة للعناية المكثفة
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يا فتاتي.. قصة أغنية سببها الاستفزاز العنصري العباسي: (سأكتم الجراح في كبدي.. غائراتِ مالها عددُ)
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