إصابة فنان في حادث حركة

الخرطوم: محاسن

تعرض الفنان الشاب مجتبى عبد الغفار لحادث حركة أليم وذلك إثر اصطدام سيارته ببص سياحي أدى لإصابته في السلسلة الفقرية وتم نقله للمستشفى وتقرر له إجراء عملية جراحية عاجلة ، في حين تعرض البقية لجروح وكسور مختلفة فيما تم نقل أصحاب الإصابات الخطيرة للعناية المكثفة