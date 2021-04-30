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إصابة فنان في حادث حركة

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: محاسن
تعرض الفنان الشاب مجتبى عبد الغفار لحادث حركة أليم وذلك إثر اصطدام سيارته ببص سياحي أدى لإصابته في السلسلة الفقرية وتم نقله للمستشفى وتقرر له إجراء عملية جراحية عاجلة ، في حين تعرض البقية لجروح وكسور مختلفة فيما تم نقل أصحاب الإصابات الخطيرة للعناية المكثفة

alsudani
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