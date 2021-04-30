برنامج(عندما يغني النوبيون) يحصد إشادات واسعة

الخرطوم: تفاؤل العامري

حصد برنامج (عندما يغني النوبيون) المعروض على شاشة قناة أم درمان الفضائية، على إعجاب وإشادات واسعة من المتابعين للقناة، مشيدين بالفكرة وبالأصوات الواعدة المشاركة عبر البرنامج الذي يعمل على تقديمه نخبة من نجوم المجتمع من بينهم التجاني حاج موسى، السفير معاوية التوم، مختار دفع الله، علي مهدي، مشاعر عثمان، نوح السراج وآخرون.

ويوثق البرنامج لأعمال عدد من نجوم الغناء من بينهم الراحلون أحمد المصطفى، زيدان ابراهيم محمد وردي وحمد الريح بالإضافة إلى البلابل وغيرهم.