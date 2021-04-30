ارتفاع حاد في اللحوم والخضر بالنيل الأبيض

النيل الأبيض : سوسن محمد عثمان

كشفت جولة (السوداني) بأسواق النيل الأبيض عن ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم والخضروات

وإنتقد المواطن خالد أحمد محمد والذي التقته (السوداني) بسوق ربك غياب الحكومة ، مستشهداً على ذلك بالفوضى العارمة التي تعم الأسواق.

وقال إن الأسعار صار يتحكم فيها التجار كل على مزاجه، مستنكراً ارتفاع أسعارصابون الغسيل لـ ١٤٠جنيها للقطعة الكبيرة وبكرة تصل ١٢٠٠ جنيه ، وقال إن الزيادات الراهنة في السلع غير منطقية خاصة بعد تعويم الجنيه والدولار مستقر يبقي مافي مبرر لزيادة الأسعار، مشيراً إلى أن سعر كيلو اللحم العجالي بلغ ١٨٠٠ جنيه، الضأن بسعر ٢٠٠٠جنيه والفواكه أسعارها مرتفعة كذلك والليمون الحبة الواحدة بسعر ١٠جنيهات والمانجو متوفرة والوارد منها كبير وهي 3أصناف (الكوم )بـه عشر حبات بسعر يتراوح مابين ٢٥٠-٣٠٠جنيه

أما عن ملابس العيد فأسعارها خرافية وأضاف أن الأسواق تشهد كساد وعلق(الناس تجيب قروش من وين).

وتضيف المعلمة أم وفاق قائلة إن الأسواق صارت غولاً يلتهم المرتبات وأضافت جشع التجار واضح في تفاوت الأسعار.

وانتقدت ارتفاع أسعار اللحوم بالولاية والتي توجد بها ثروة حيوانية ضخمة ما ينفي مبرر وصول كيلو اللحم العجالي لسعر ١٦٠٠جنيه والضان إلى سعر (2000) جنيه والصافي إلى سعر ٢٢٠٠جنيه أما الخضروات فأقل صنف بسعر ٢٠٠جنيه والسلطة كاملة بسعر ٢٠٠جنيه أما الفواكه أسعارها مرتفعة مع حاجة الناس لها في رمضان.

وقالت إن هذه الزيادات أضعفت القوى الشرائية للسلع كافة بالأسواق وأي تاجر يضع سعر على مزاجه لغياب الرقابة.

وتضيف إخلاص الهادي أن ارتفاع الأسعار صار بلا مبرر. السلع كل يوم بسعر وأضافت (ظرف الخميرة) بسعر ٥٠جنيها ودا نموذج لأبسط سلعة في كل دول العالم.

وقالت إن الاستعداد لرمضان بيكون في توفير السلع وضبط سعرها إلا عندنا في السودان السلع يرتفع سعرها كانما الدولة تريد للمواطن ان يعاني وزادت :اللافت ارتفاع اسعار اللحوم والخضروات وهذه كلها منتجات محلية ارتفاع اسعارها ليس له منطق وقالت ان وصول سعر كيلو اللحم الضأن لـ ٢٠٠٠ جنيه يجعل اغلب المواطنين يحجمون عن الشراء او حتى شراء نصف الكيلو او حتى ربع الكيلو وألاحظ أن حركة الشراء تكاد تكون معدومة.

ويضيف الموظف عبدالحليم أن شريحة الموظفين تشتري اللحوم بالمواسم أو بداية الشهر ويمكن أن تدخل اللحوم المنازل أيام وتختفي معظم الايام وتدارك حتى البدائل صارت لمن استطاع إليها سبيلا لان كيلو العدس بسعر ١٧٠جنيها وأضاف لا يمكن أن يصل كيلو اللحم العجالي إلى سعر ١٦٠٠جنيه وبعض الجزارين بيبعون بسعر ١٨٠٠جنيه والكيلو الصافي بسعر ٢٠٠٠جنيه واحيانا ٢٢٠٠جنيه.

أما عن الخضروات والفواكه فاسعارها نار حتى الليمون قفزالى ١٠٠جنيه

ونفت الهام علي وجود مبررات لارتفاع اسعار اللحوم وحملت التجار وجشعهم مسئولية ما يحدث من انفلات في أسعار اللحوم والخضر والفواكه.

وقالت إن اللحم المفروم وصل سعره الى ٢٤٠٠ للكيلو لزيادة الطلب عليه في رمضان

واضافت ان الخضروات والفواكه اسعارها مرتفعة رغم أنها تأتي من مزارع في الولاية ومن جزيرة طيبة واضافت المانجو الى حد ما اسعاره معقولة لكن الليمون سعره مرتفع و٥ ليمونات بسعر ١٠٠ جنيه والعجيب ان التاجر يعلل ارتفاع سعر الليمون لارتفاع سعر الدولار (ولا نعرف ما العلاقة )

وبرر عدد من التجار لـ(السوداني) ارتفاع الاسعار بتكلفه الترحيل وازمة الوقود

ولفتوا لمعاناتهم الشخصية من ارتفاع الاسعار اكثر من المواطنين لاضعافها حركة الشراء (والناس بقت تشتري قدر ظروفك )والذي كان يشتري بالكيلو صار يشتري بربع الكيلو ومع ذلك اغلب الخضروات تخسر من عدم الشراء ونحن نتمنى نزول الاسعار حتى يتمكن المواطن من الشراء.