المريخ يطير الى القاهرة غدا

الخرطوم : السوداني

أمن رئيس المريخ ادم سوداكال على مغادرة بعثة الفريق الى العاصمة المصرية القاهرة غداً السبت لخوض معسكر إعدادي قبل انطلاقة التنافس الرسمي.

وتضم بعثة المريخ إلى مصر”34″ لاعبًا، وسيستمر المعسكر لمدة”18″ يومًا.

وسمى مجلس المريخ بقيادة آدم عبد الله سوداكال، أمين الشؤون المالية الصادق مادبو رئيسًا لبعثة الفريق الأحمر إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وبالرغم من الخلاف الذي اشتعل بين سوداكال ومدرب الفريق الانجليزي كلارك بشأن اقامة المعسكر وتراجع الاول عن الخطوة الا أن اصرار المدير الفني جعله يعدل عن قراره.

وقال مصدر ذو صلة إن سوداكال كان يفكر بصورة جادة في اقالة الطاقم الفني بيد أن الاتصالات التي اجراها الرجل مع بعض المدربين المحليين لم تسفر عن اتفاق بشأن تولي مسؤولية الفريق.

ولفت الى أن عددا من المدربين المحليين رفضوا اي خطوة للاشراف على الفريق في ظل الوضعية الحالية خاصة في ظل عدم منح المدرب الانجليزي الفرصة الكافية مع الفريق.

وعلمت ( السوداني) أن بعض اعضاء مجلس المريخ وابرزهم الصادق مادبو الى جانب علي ابشر تحدثوا مع سوداكال وطالبوا بصرف النظر عن إقالة الطاقم الفني وضرورة الاستقرار الفني حتى يتم تحقيق نتائج ايجابية فيما تبقى من استحقاقات خلال الموسم الجاري.

وسابقا خرج المريخ من البطولة الافريقية بعد أن تذيل ترتيب المجموعة بنقطتين ولم يقدم الأحمر الأداء المنتظر بسبب عدم التحضير الفني والبدني وتعرضه لنتائج سلبية دخل وخارج ملعبه.