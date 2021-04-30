الهلال يكثف اتصالاته لتأمين الوديات بمعسكره المرتقب

كثف الهلال من اتصالاته مع عدد من الأندية المصرية بغية الحصول على الموافقة بشأن اجراء عدد من التجارب الودية التي طلبها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فورموزينهو خلال معسكر الفريق المرتقب بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويسعى الاطار الفني للهلال الى معالجة السلبيات والعمل على اعداد الفريق بشكل مثالي تأهبا لانطلاقة الاستحقاقات المتبقية في الموسم الجاري.

ويستهدف الهلال التحضير الفني والبدني المثالي املا في تحقيق نتائج ايجابية والصعود الى منصات التتويج في بطولة الدوري الممتاز.