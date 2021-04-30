لقاء ودي حميمة نجوم القمة تلفت الأنظار

لفت لاعبو الهلال والمريخ الانظار اليهم وذلك عقب اللقاء الذي جمع بينهم في دار الرياضة بامدرمان مساء امس الأول على هامش المران الذي أجراه الفريقان على ذات الملعب.

وجرى لقاء ودي بين لاعبي الهلال والمريخ حيث حرص عدد من اللاعبين وفي مقدمتهم قائد الهلال عبد اللطيف بوي ونصر الدين الشغيل والسمؤال ميرغني بالاضافة الى مؤيد عابدين في مصافحة عدد من لاعبي المريخ وإبداء سعادة طاغية بتواجدهم ولقائهم .. وبالمقابل لم يفوت مهاجم المريخ السابق والهلال الحالي محمد عبد الرحمن الفرصة وحرص على استعادة الذكريات مع زملائه السابقين وبالاخص من يرتبط معهم بعلاقة قوية وفي مقدمتهم مهاجم الأحمر بكري المدينة.

وبدا واضحا حجم العلاقة القوية بين عدد من لاعبي الفريقين خاصة وأن عددا من اللاعبين بالهلال والمريخ يرتديان شعار المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وهو ما جعلهم يتسامون فوق الانتماءات الضيقة.