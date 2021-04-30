الهلال يواصل التحضيرات بالدار للنصف الثاني من الموسم

واصل فريق الهلال سلسلة تحضيراته القوية تأهباً للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي، حيث أجرى الفريق حصة تدريبية ساخنة وقوية مساء امس بملعب دار الرياضة بأم درمان، تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو وطاقمه المعاون وبمشاركة جميع اللاعبين عدا الأوغندي جمال سالم، واستمرت الحصة لمدة ساعة واحدة، ركز من خلالها الجهاز الفني على رفع مخزون البدني في أول ثلث ساعة، ثم انتقل بعدها ريكاردو لإجراء تقسيمة من ثلاث فرق، ألزم من خلالها ريكاردو اللاعبين على اللعب من لمسة أو لمستين مع الضغط على حامل الكرة هذا بالإضافة إلى توفير حلول للفريق الذي بحوزته الكرة للاستعانة بلاعب يقف على الخط، هذا وعرفت التقسيمة تسجيل أهداف عديدة ، بينما واصل محمد عبد الرحمن التدريبات الفردية.