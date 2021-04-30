حكاية تفوح إنسانيةً

رغم أن سامر الوظيفة العامة قد انفض وانقضت أيامها وأصبحت في ذمة التاريخ من قبل سنوات خلت وسكنت النفس ورضيت بما قدمته من عطاء للمجتمع في إطار الواجب ومسؤولية الوظيفة، عطاءً تتداوله النفس من خلال ما كان متاحاً من الإمكانات المادية والبشرية والظروف المحيطة ليتم الحكم على العطاء بتلك المعطيات حتى يأتي الرضاء بما كسبته النفس من تجارب وخبرات هي قطعاً المعين والسند في التماهي مع الحياة وسبر أغوارها، ومع تقدم السن ظلت تلك التجارب متاحة ومبذولة للأجيال الجديدة، رغم كل تلك المياه التي جرت تحت الجسر كما يقولون، ظلت هناك حكاية تعاود الذاكرة (وتشاغلها) بين الفينة والأخرى، فكم من مرة غضضتُ الطرف عنها محاولاً تجاوزها وتجاوز تفاصيلها البسيطة ربما حياء من صغر حجمها أو لأنها جاءت في إطار سماحة السودانيين وبعض القيم الجميلة التي تكتسي حياتهم الاجتماعية، إلا أن معاودة الحكاية لزيارتي وفرض نفسها جعلتني أعيد التفكير فيها وأعمل على توثيقها وقد يلتقطها من هو أوسع أفقاً مني وأكثر فهماً وإدراكاً لمعان جديدة تستنبطها حكايتي الصغيرة ومقاصد لم أوع عليها كان يرمي إليها صاحب الحكاية سعادة العقيد شرطة آنذاك (علي صالح محمد أحمد) مدير جوازات البحر الأحمر حيث تشرفت بالعمل معه في الفترة من 1995م إلى 2000م امتازت إدارة جوازات البحر الأحمر في ذلك الزمان بالتجانس التام بين القوة والرباط الاجتماعي القوي الذي كان يشد الزملاء بعضهم لبعض أسرة واحدة في كل الظروف السعيدة والحزينة، كان التعاضد والتعاون بين أفراد القوة ضباطاً ورتباً أخرى على أشده وتوهجه، هذا المناخ من الاستقرار والرضا كان أثره مباشراً على العطاء، حيث قامت الإدارة بتشييد (ميس) الضباط (بترب هدل) وتم كذلك نقل سجلات القوائم من الإدارة العامة للجوازات بالخرطوم لمكتب بورتسودان باعتباره معبراً يسافر الناس عن طريقه، ولم يكن من المعقول أن يجد المسافر نفسه محظوراً من السفر لسبب أو لآخر ويعود للخرطوم لفك الحظر في زمان كانت الاتصالات فيه شحيحة، وقد بدأ هذا العمل العقيد صالح آدم صالح ثم أكمله العقيد علي صالح، ورغم تفاصيل ومشغوليات العمل اليومي كان العقيد علي صالح مدير المكتب يقوم بزيارة راتبة للضباط الذين يقيمون بأسرهم شهرياً ويصطحب معه زوجته وأبناءه لمزيد من التعارف واللمسات الإنسانية والاجتماعية الراقية .

كان من آثار تلك الزيارات الراتبة أنها تزيل كل شائبة تعترض مسار علاقات العاملين ببعضهم لضغط العمل أو غيره من الأسباب، وفوق هذا وذاك كانت الزيارات تبعث جملة من الرسائل على رأسها الافتخار بالانتماء لجماعة ومكان عمل تمتد بينهما جسور الثقة والعاطفة المتقدة، وقطعاً آثار إيجابية أخرى متعددة لتلك الزيارات .

التحية لسعادة اللواء معاش/ علي صالح محمد أحمد وأسرته الكريمة ولكل الزملاء الذين زاملناهم في ذلك الزمان الأخضر .

0915033507