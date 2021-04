دور مهنة الطب البيطري (المهنة الإنسانية)

قال تعالى(وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) الأنعام الآيه 38.

كلمة الحيوان في القرآن الكريم ليست مقصورة على فهم غالبية الناس، بل إن المفسرين والعلماء عندما يتحدثون عن الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحيوان يشمل حديثهم كل أنواع الكائنات الحية المذكورة في القرآن الكريم عدا الإنسان، هي كل الحيوانات بأنواعها حسب المفهوم العام بالإضافة إلى الطيور، الأسماك، الحشرات، الزواحف والبرمائيات وقد ذكر في القرآن الكريم (26) ست وعشرون اسما من الحيوانات المختلفة. لاشك أن الحيوانات بكافة أنواعها وأشكالها لها دور كبير وفعال في الكون ونشاطه وحفظه، ولها أدوار في المجتمع وتركيبته وبيئته وثقافته وسلوكه، والبيئة والطقس وأحوالها ومتغيراتها. لذلك عرفت منظمة الصحة العالمية لصحة الحيوان (OIE) كلمة الحيوان بأنها كافة الكائنات الحية من حيوانات، طيور، أسماك، حشرات، ونحل وغيرها… لذا كان الطبيب البيطري ومهنة الطب البيطري في العالم أجمع (المهنة الإنسانية).

مهنة الطب والطبيب البيطري لها دور وأهمية اجتماعية واقتصادية وصحية وآثار اقتصادية عظمى في حماية الثروة الحيوانية بكافة أنواعها وأشكالها من الأمراض وتنميتها بزيادة الأعداد ومضاعفة الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي. إن محاربة الأمراض والسيطرة عليها ومنعها من الانتشار ومكافحة كافة أنواع الأوبئة في المجتمع هو الهاجس الأكبر للطبيب ولمهنة الطب البيطري لأن المحافظة على قطيع قومي صحي معافى منتج هو الهم الأكبر لها والذي يؤدي إلى جودة في نوعية الحيوانات وكافة منتجاتها ومخلفاتها.

تلعب دورا كبيرا مهنة الطب والطبيب البيطري في حماية الصحة العامة للمجتمع، وخاصاً من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وذلك بتنفيذ كافة المستلزمات والإجراءات الصحية البيطرية للحيوان من إشراف كامل ودقيق على كافة المحاجر البيطرية لسد وحماية منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية من حركة الحيوانات دخولاً أو خروجاً ومنتجاته الغذائية المختلفة وتقديم كافة الخدمات البيطرية بكوادر طبية بيطرية مؤهلة لمحاربة مسببات الأمراض المشتركة (Zoonotice Diseases ) التي تنتقل عبر حركة الإنسان والحيوان، والمنتجات والسلع المختلفة ذات المصدر الحيواني من لحوم وألبان وبيض وغيرها، والتي تمثل حوالي 60% من الأمراض البشرية في الأصل أمراض حيوانية المنشأ وذلك بالدور المهم في الاستخدام الرشيد للأدوية واللقاحات والأمصال وغيرها لتفادي الآثار السالبة لمستهلكيها من البشر، وذلك يصب في شعار يعمل به القطاع الصحي البشري أو الحيواني قبل عدة سنوات في كافة بقاع العالم وهو (عالم واحد صحة واحدة) (One World One Health) وهذا يمكن المهنة البيطرية من المساهمة الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني ومن ثم الإقليمي وفي حماية الصحة والبيئة العامة. مهنة الطب البيطري تقوم بدور فاعل حيث يراقب الطبيب البيطري كافة المنشآت الغذائية ذات المصدر الحيواني ويشرف على منتجاتها من الناحية الصحية (سجك، بيرقر، لحمة مفرومة، هوت دوق، بسطرمة،عسل النحل وغيرها) وإنتاج وصناعة الألبان المختلفة ومنتجاتها المتنوعة حليب، مبستر وبودرة، زبادي، زبدة، قشطة وغيرها) أجبان بأنواعها المتعددة (البيضاء، الصفراء، الملونة، الجافة،اللينة وغيرها) وتقع على مسؤوليته المباشرة صحة وسلامة اللحوم الحمراء والبيضاء وكافة الذبائح في المسالخ المختلفة ومراقبة طريقة نقلها وعرضها وحفظها حتى تصل إلى المستهلك حيث إن (الشعار الذي يكون نصب عينيه هو الصحة والسلامة (من المزرعة إلى المائدة (FROM FARM TO TABLE) ومسئوليته تمتد إلى توعية المجتمع بأكمله وتثقيفه بالأمراض وأنواعها ومعرفة مسبباتها وكيفية محاربتها وخاصة المشتركة منها.

إن الدور الكبير الذي يقوم به الطبيب البيطري المؤهل لممارسة مهنة الطب البيطري في كافة مجالاتها التعليمية، البحثية،الفنية،الإجرائية،الإرشادية، الاقتصادية الإدارية،الإنتاجية وأهمها الصحية. هي أن يقوم بتحصين القطيع القومي ضد كافة الأمراض قبل حدوثها ويحافظ عليه وعلى سلامته وبيئته حتى يحقق تطوير وإنتاج سلالات حيوانية جيدة جداً منافسة وتعيش في البيئة والطقس السوداني لزيادة الإنتاج والإنتاجية. وللإنتاج كميات مقدرة من اللحوم والألبان والبيض والعسل ويكون لها منتجات مرغوبة ومطلوبة في السوق إقليمياً وعالمياً، ويكون لها مخلفات بعد الذبيح يتم معالجتها بالطرق العلمية الحديثة للاستفادة القصوى منها اقتصادياً في إنتاج وتصنيع كل المنتجات الممكنة منها وفي صورتها النهائية (القيمة المضافة النهائية) التي يحتاج إليها العالم مباشرة. وذلك لتحقيق أقصى قيمة اقتصادية للمنتجات المختلفة مما يكن له أثر واضح وفعال وسريع في اقتصادنا القومي. ويحقق مقولة أن ثروتنا الحيوانية هي العمود الفقري للاقتصاد القومي السوداني وتوفير كافة العملات التي تحقق طموحات وآمال شعبنا في حياة طيبة آمنة مستقرة.

دعوة صادقة أدعو جميع الزملاء والزميلات إلى وحدة الكلمة حفاظاً على مهنتنا تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً مهنة الطب البيطري (المهنة الإنسانية) كلنا يعلم ما حدث ويحدث الآن في دارنا دار الاتحاد العام للأطباء البيطريين أول دار مهني في السودان بالعمارات ش بروفسير/ النذير دفع الله (رحمه الله) ش1، أو كما يحلو للبعض بتسميته (دار أبونا) الذي منح أرضه للأطباء البيطريين رئيس مجلس الوزراء الزعيم الأزهري (رحمه الله) عام 1967م وتم افتتاحه على يد الرئيس / محمد جعفر نميري عام 1970م وتم تشييده بمال وعرق وجهد الزملاء منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر(رحمة الله عليهم جميعاً). أدعو وأكرر إلى توحيد الكلمة وتشكيل لجنة من الأطباء البيطريين كافة ألوان الطيف السياسي لاستلام الدار… حتى لا نفقد أكثر ونستطيع ويستطيع بدوره الفاعل المهني الاجتماعي الثقافي العلمي وغيره، لحين إجراء الانتخابات لدورة جديدة تنعش العمل المهني الطبي البيطري محلياً وإقليمياً وعالمياً. وكلنا نعلم أن الاتحاد العام للأطباء البيطريين والمجلس البيطري السوداني بتاريخهم ودورهم المشهود هما جناحي وزارة الثروة الحيوانية. والتي يمكن أن تطير بقوة وتحلق بهما في تحقيق طموحاتها لتحقق آمال شعبنا.

وكل عام وجميع الأطباء البيطريين ومهنتنا مهنة الطب البيطري المهنة الإنسانية في أطراف السودان وقلبه وإفريقيا والعالم العربي والعالم أجمع بألف خير.

وبالله التوفيق

،،، والله المستعان وعليه التكلان ،،،

خبير إدارة إرشاد واقتصاديات الثروة الحيوانية

**بمناسبة يوم الطب والطبيب البيطري العالمي (WVD) الموافق 24/ إبريل /2021م