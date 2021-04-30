شاهد بالفيديو جبريل ابراهيم من أم ضواًبان يدعو المسلمين لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية

أدى الدكتور جبريل ابراهيم – وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة صلاة الجمعة بمسيد ود بدر بأم ضواًبان، وخاطب المصلين بعد صلاة الجمعة في كلمة مختصرة، وضح فيها العلاقة الروحية القديمة التي تربطه بمسيد ود بدر، وقال إنه لا تنازل عن الإسلام، وحث الخليفة الطيب الجد العباس خليفة ود بدر ورئيس المجمع الصوفي العام لمناهضة القوانين التي تتعارض مع الإسلام.

وذكر جبريل الجهود التي تقوم بها وزارته من أجل النهوض بالاقتصاد، حاثّاً المواطنين على زيادة الإنتاج، وختم جبريل حديثه بنصيحة المصلين بتطبيق الاحترازات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وطلب الدعاء من المصلين لحفظ البلاد والعباد.