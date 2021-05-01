أخبار المراسل.. الوفرة الدوائية توصي بدعم الدولة للأدوية الأساسية وحل المديونية

الخرطوم: المراسل

اوصل ورشة “الوفرة الدوائية التحديات والحلول” التي نظمتها وزارة الصحة الإتحادية في السودان يومي 28-29 أبريل، بقاعة الإمدادات الطبية بضرورة أن تقوم الدولة بدعم الأدوية الأساسية، فضلا عن حل مديونية الصندوق القومي للإمدادات الطبية وتحديد سعر الدواء بالإمدادات الطبية مقابل سعر الصرف الأجنبي مع التزام وزارة المالية بدفع الفرق، بجانب الالتزام بدفع احتياجات الإمدادات الطبية من النقد الأجنبي وفق الخطة الإسعافية المجازة من مجلس الوزراء.

كما اوصت الورشة بتشكيل وتفعيل مجلس إدارة المجلس القومي للأدوية والسموم واللجان الفنية في السودان، إعادة رسوم 1% للمجلس للاستفادة منها في دعم المشاريع الداخلية لتأهيل ورفع كفاءة المعمل القومي، ودعم التأمين الصحي للقيام بدوره على الوجه الأفضل، والمساعدة في تخفيف العبء على المواطن، والالتزام بتحديث وتنفيذ خطة توطين الصناعة الدوائية خلال الثمانية عشر شهراً من الآن.

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