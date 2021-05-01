أخبار المراسل..لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو تقول بان الشرطة القت القبض على عناصر من الحزب المحلول

الخرطوم: المراسل

اصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة بيانا تحصل المراسل على نسخة منه حول اقامه عناصر النظام المحلول افطار بغرض سياسي بحدائق المطار ورد فيه، بان الشرطة القت القبض على (١٢) عنصر من عناصر الحزب عقب إقامة عناصر الحزب المحلول تجمع (إفطار) بغرض سياسي بحدائق المطار غرب منتزه الرياض بشعارات سياسية وتنسيق كامل مع هيئة عمليات (جهاز الأمن والمخابرات الوطني) سابقاً.

واشار بيان لجنة التفكيك الى ان الشرطة دونت بلاغات في مواجهة المتهمين بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وقانون الإجراءات الجنائية وذلك لممارستهم نشاط سياسي تحت مظلة الحزب المحلول.

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