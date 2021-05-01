عصمت: التغيير اللازم لن يتم دون تفكيك النظام السابق

الخرطوم:هبة علي

قال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد محمد عصمت إن حالة التردي التي تعيشها البلاد الآن حالة موروثة من النظام السابق، مشيراً إلى إمكانية البت في هذا التردي ومعالجته بإيقافه أولاً ومن ثم البحث عن الحلول الناجعة.

وأوضح عصمت في تصريحاته لـ (السوداني) أن انعدام الرؤية داخل كافة أجهزة الحكم الانتقالي فيما يلي الخدمات الخاصة بالمواطن وتوفير السلع الأساسية سبباً للتردي الماثل الآن. وجزم عصمت بأن التغيير اللازم لن يتم ما لم يتم تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي يتحكم بصورة كبيرة داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، مطالباً مؤسسات الحكم الانتقالي بضرورة التعامل الجاد مع قرارات لجنة تفكيك التمكين. وأردف: يجب علينا إعادة كل المفصولين تعسفياً خلال العهد السابق ممن هم دون سن المعاش كي يتم إصلاح الخدمة المدنية والعسكرية بكوادر مهنية وثورية تبدأ عبرهم عملية التعمير.