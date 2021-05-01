حكومة الخرطوم: بعض الشخصيات تضخم قصور الوالي نمر

الخرطوم:هبة علي

قال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم عبد المنعم أحمد إن ما قام به والي الخرطوم أيمن نمر في الولاية واضح لكل من يرى بتجرد وتقييم موضوعي، مشيراً إلى أن بعض الشخصيات تضخم القصور، وأضاف: لا نتوقع منهم رضا ونحتكم للمواطن الذي نعمل على خدمته في كافة المجالات.

وجزم أحمد بتصريحاته لـ(السوداني) بأن نمر يعمل على توظيف جهود الولاية لتقديم الخدمات الأساسية من مياه وصحة وطرق وإنارة الشوارع والتشجير وكذلك حفظ الأمن والممتلكات، مشيراً إلى أن الخرطوم كانت من أفصل الولايات في الجانب الأمني مقارنة ببقية الولايات التي تعرضت لهزة أمنية بالشهور السابقة..وأردف: ورثت الخرطوم بنية تحتية متهالكة وتعمل حكومة الولاية بقدر الإمكان من أجل التعافي ولن تظهر النتائج بين ليلة وضحاها. وتابع: شرعت الولاية على استيعاب عمال النظافة ووفقت أوضاعهم بالوظائف والمرتبات، لافتاً إلى أن الولاية طرحت عطاء لشراء آليات جديدة للنظافة.