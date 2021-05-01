مسؤولان أمريكيان يصلان البلاد بالإثنين

الخرطوم: السوداني

يصل البلاد الإثنين القادم السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور كريسفان هولين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وذلك في إطار تعزيز التعاون للعلاقات السودانية الأمريكية ومناقشة آخر التطورات علي الحدود السودانية الإثيوبية.

كما سيلتقي الوفد خلال زيارته برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، ورئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، ووزير العدل نصرالدين عبدالباري، ووزير الري د. ياسر عباس.

ومن المتوقع أن يزور الوفد معسكر أم راكوبة للاجئين الإثيوبيين بالقضارف.

جدير بالذكر أن السيناتور كريستوفر كونز من ولاية ( ديلاور) هو الذي رعى قانون حصانة السودان وإعادة سيادته القضائية في الولايات المتحدة.