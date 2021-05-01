الدعم السريع يؤكد استتباب الأمن بمحليتي كاس وشطايا

الخرطوم: السوداني

أكد قائد متحرك استتباب الأمن بقوات الدعم السريع لمحليتي كاس وشطاية، النور الدومة، حرص قواته على استتباب الأمن والاستقرار بكل قرى وفرقان محليتي كاس وشطايا وتأمين الموسم الزراعي والأسواق، وقال خلال مخاطبته الحشد الجماهيري بإدارية كايليك بحضور الوفد الإعلامي الذي يزور محلية كأس أمس، قال إن قوات الدعم السريع جاءت منذ أغسطس 2020 إلى هذه المناطق بتوجيه القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو بهدف بسط الأمن وملاحقة المتفلتين، مبيناً أنها تعمل بكل جد وأمانة في حماية المواطنين، وساهمت مساهمة فاعلة في عودة النازحين إلى قراهم وتأمين حياتهم الزراعية والتجارية وأضاف: “بفضل ذلك كان الموسم الزراعي العام الماضي من أفضل المواسم”، متعهداً بمواصلة جهودهم التأمينية خلال الموسم الزراعي هذا العام.